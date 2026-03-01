Скидки
Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» возобновится спустя два часа после остановки

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи на стадионе «Большой» между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» возобновится в 17:50 мск, команды уже разминаются на льду. Встреча была прервана в 15:40 мск из-за угрозы атаки БПЛА в середине третьего периода при счёте 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4)     1:1 Принс (Alexei Kruchinin) – 44:33 (5x5)     2:1 Хафизов (Хёфенмайер, Сероух) – 48:21 (5x4)     3:1 Эллис (Гуськов) – 49:19 (5x5)     4:1 Хафизов (Сероух, Биттен) – 57:22 (en)     5:1 Попов (Сероух, Хафизов) – 58:46 (5x3)    

Примечательно, что матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» перенесён на 2 марта.

Ранее игра «Сочи» с московским ЦСКА также была прервана после первой двадцатиминутки и остановлена. В итоге встреча будет доиграна в Москве 11 марта со второго периода.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками после 58 встреч. «Торпедо» располагается на четвёртой строчке Запада, заработав 76 очков в 61 матче.

«Сочи» предстоит провести дома ещё четыре игры в регулярном чемпионате.

Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» был прерван в третьем периоде из-за угрозы атаки БПЛА
