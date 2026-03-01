Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» возобновится спустя два часа после остановки

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи на стадионе «Большой» между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» возобновится в 17:50 мск, команды уже разминаются на льду. Встреча была прервана в 15:40 мск из-за угрозы атаки БПЛА в середине третьего периода при счёте 1:1.

Примечательно, что матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» перенесён на 2 марта.

Ранее игра «Сочи» с московским ЦСКА также была прервана после первой двадцатиминутки и остановлена. В итоге встреча будет доиграна в Москве 11 марта со второго периода.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками после 58 встреч. «Торпедо» располагается на четвёртой строчке Запада, заработав 76 очков в 61 матче.

«Сочи» предстоит провести дома ещё четыре игры в регулярном чемпионате.