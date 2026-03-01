Скидки
Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в гостевом матче с «Трактором»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в гостевом матче с «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в выездном матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Пустозёров) – 48:56 (5x4)    

– Хороший матч, непростой. С каждой минутой возрастала цена ошибки в каждом единоборстве, тем важнее эти два очка. Хорошая командная победа, спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– В прошлый раз вы проиграли в Челябинске 0:4. Что изменилось с того матча?
– В регулярном чемпионате нужно обращать внимание на каждый конкретный день. Смотреть, в каком состоянии команда в конкретном матче – от этого очень многое зависит. Это может быть третья-четвёртая игра на выезде или первая, от этого нужно отталкиваться. У нас был такой отрезок, когда и двигались тяжело. В любом случае мы всегда делаем выводы, разбираем каждый матч. Сейчас совсем немного времени остаётся до самого интересного отрезка сезона. Поэтому в каждом матче выходим играть на победу, но помимо этого решаем параллельные задачи.

– Учитывая близость плей-офф, такие матчи полезны?
– Да, понимали, что соперник сильный, атака одна из самых сбалансированных в лиге. В таких матчах важно пользоваться своими сильными сторонами и наработками. А когда инициатива уходит, не давать сопернику пользоваться его сильными сторонами. Считаю, что сегодня мы сыграли хорошо. А в моментах, где мы ошибались, сначала подчищал Тимур, потом – Максим, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

