ХК «Сочи» обыграл «Торпедо», забросив четыре шайбы после возобновления матча

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
Встреча была прервана в 15:40 мск из-за угрозы атаки БПЛА в середине третьего периода при счёте 1:1. Матч был возобновлён спустя два часа. Сразу после продолжения встречи игроки «Сочи» забросили две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Макс Эллис. Ещё одну шайбу в составе сочинской команды забросил Уилл Биттен. За «Торпедо» отличился Шейн Принс. Шайбу в пустые ворота в концовке игры забросил Тимур Хафизов, оформив дубль. Ещё один гол за полторы минуты до конца забил Сергей Попов.
На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 59 встреч. «Торпедо» располагается на четвёртой строчке Запада, заработав 76 очков в 62 матчах.
