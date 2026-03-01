Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по очкам за регулярку

Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по очкам за регулярку
Комментарии

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)    

Защитник московского клуба Даниил Пыленков отдал передачу в моменте с первым голом «Динамо» во встрече. Пыленков стал рекордсменом московского клуба по количеству набранных очков среди защитников в одном регулярном чемпионате КХЛ. На счету игрока 46 (7+39) очков в 57 неполных матчах сезона.

Предыдущее достижение принадлежало Бреннану Менеллу. Примечательно, что Пыленков также стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку.

Материалы по теме
Видео
Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android