Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по очкам за регулярку

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Защитник московского клуба Даниил Пыленков отдал передачу в моменте с первым голом «Динамо» во встрече. Пыленков стал рекордсменом московского клуба по количеству набранных очков среди защитников в одном регулярном чемпионате КХЛ. На счету игрока 46 (7+39) очков в 57 неполных матчах сезона.

Предыдущее достижение принадлежало Бреннану Менеллу. Примечательно, что Пыленков также стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку.