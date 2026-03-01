«Шанхайские Драконы» обыграли «Ладу» в гостевом матче
Поделиться
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Райлли (Попугаев, Фу) – 04:28 (5x5) 0:2 Саттер (Попугаев, Фу) – 11:29 (5x5) 1:2 Сетдиков (Сёмин, Уильямс) – 57:13 (5x5)
Результат матча определили два гола, забитых игроками «Шанхайских Драконов» в первом периоде — отличились Уилл Райли и Райли Саттер. Голкипер китайского клуба Дмитрий Шикин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за три минуты до конца третьего периода. Голом в составе «Лады» отметился Никита Сетдиков.
«Шанхайские Драконы» прервали свою двухматчевую серию поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграли тольяттинскую «Ладу».
Комментарии
- 1 марта 2026
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:41
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:32
-
16:11
-
15:48
-
15:44
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:14
-
12:58
-
12:38
-
12:21
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:12
-
09:54