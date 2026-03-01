Скидки
Лада — Шанхайские Драконы, результат матча 1 марта 2026, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» обыграли «Ладу» в гостевом матче
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Райлли (Попугаев, Фу) – 04:28 (5x5)     0:2 Саттер (Попугаев, Фу) – 11:29 (5x5)     1:2 Сетдиков (Сёмин, Уильямс) – 57:13 (5x5)    

Результат матча определили два гола, забитых игроками «Шанхайских Драконов» в первом периоде — отличились Уилл Райли и Райли Саттер. Голкипер китайского клуба Дмитрий Шикин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за три минуты до конца третьего периода. Голом в составе «Лады» отметился Никита Сетдиков.

«Шанхайские Драконы» прервали свою двухматчевую серию поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграли тольяттинскую «Ладу».

