Гатиятулин высказался о травме вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о травме вратаря Тимура Билялова. Голкипер получил повреждение в первом периоде матча с «Трактором» (1:0).

– Что с вратарём Тимуром Биляловым?

– Он получил повреждение, сейчас будем смотреть, какая там степень. Пока подробной информации нет.

– Оба основных вратаря получили травмы по ходу матча, но у команд есть третьи вратари в заявке. Почему их не было на скамейке?

– По-моему, их нахождение на скамейке запрещено регламентом. Они не одеваются на игру, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

На пятой минуте голкипер «Трактора» Сергей Мыльников был заменён на Дмитрия Николаева из-за проблем со здоровьем. Сергей ушёл в раздевалку. На 13-й минуте замена вратаря произошла у гостей. Вместо Тимура Билялова на лёд вышел Максим Арефьев.