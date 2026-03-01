Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о травме вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова

Гатиятулин высказался о травме вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о травме вратаря Тимура Билялова. Голкипер получил повреждение в первом периоде матча с «Трактором» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Пустозёров) – 48:56 (5x4)    

– Что с вратарём Тимуром Биляловым?
– Он получил повреждение, сейчас будем смотреть, какая там степень. Пока подробной информации нет.

– Оба основных вратаря получили травмы по ходу матча, но у команд есть третьи вратари в заявке. Почему их не было на скамейке?
– По-моему, их нахождение на скамейке запрещено регламентом. Они не одеваются на игру, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

На пятой минуте голкипер «Трактора» Сергей Мыльников был заменён на Дмитрия Николаева из-за проблем со здоровьем. Сергей ушёл в раздевалку. На 13-й минуте замена вратаря произошла у гостей. Вместо Тимура Билялова на лёд вышел Максим Арефьев.

Материалы по теме
«Трактор» и «Ак Барс» произвели замену вратаря в первом периоде при счёте 0:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android