«Победили на характере, команда хорошо сыграла». Вратарь «Ак Барса» о матче с «Трактором»

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев прокомментировал итоги гостевого матча КХЛ с «Трактором» (1:0). Вратарь заменил Тимура Билялова, получившего травму в первом периоде.

– Хороший матч — победили 1:0, не пропустили, здорово.

– Вы неожиданно заменили Тимура Билялова в первом периоде, как отнеслись к этой ситуации?

– Нормально. Это хоккей — и второй, и третий вратари должны быть готовы в любой момент вступить в игру.

– За счёт чего удалось победить?

– Команда хорошо сыграла — мы не пропустили, ребята поймали на себя много шайб, хорошо сыграли в позиционной защите и, разумеется, забили.

– Долгожданная победа придаст команде нужные эмоции?

– Да, всё идёт в копилку. При подготовке к плей-офф такой матч очень показателен. Важно было не пропустить в ситуации, когда идёт то в одни ворота, то в другие. Мы победили на характере.

– Расскажите о состоянии Тимура Билялова.

– Тимур поедет в Казань, пройдёт обследование. Надеемся, что скоро присоединится к нам снова, — цитирует Арефьева пресс-служба клуба.