«Победили на характере, команда хорошо сыграла». Вратарь «Ак Барса» о матче с «Трактором»

Комментарии

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев прокомментировал итоги гостевого матча КХЛ с «Трактором» (1:0). Вратарь заменил Тимура Билялова, получившего травму в первом периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Пустозёров) – 48:56 (5x4)    

– Хороший матч — победили 1:0, не пропустили, здорово.

– Вы неожиданно заменили Тимура Билялова в первом периоде, как отнеслись к этой ситуации?
– Нормально. Это хоккей — и второй, и третий вратари должны быть готовы в любой момент вступить в игру.

– За счёт чего удалось победить?
– Команда хорошо сыграла — мы не пропустили, ребята поймали на себя много шайб, хорошо сыграли в позиционной защите и, разумеется, забили.

– Долгожданная победа придаст команде нужные эмоции?
– Да, всё идёт в копилку. При подготовке к плей-офф такой матч очень показателен. Важно было не пропустить в ситуации, когда идёт то в одни ворота, то в другие. Мы победили на характере.

– Расскажите о состоянии Тимура Билялова.
– Тимур поедет в Казань, пройдёт обследование. Надеемся, что скоро присоединится к нам снова, — цитирует Арефьева пресс-служба клуба.

