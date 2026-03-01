«Победили на характере, команда хорошо сыграла». Вратарь «Ак Барса» о матче с «Трактором»

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев прокомментировал итоги гостевого матча КХЛ с «Трактором» (1:0). Вратарь заменил Тимура Билялова, получившего травму в первом периоде.
– Хороший матч — победили 1:0, не пропустили, здорово.
– Вы неожиданно заменили Тимура Билялова в первом периоде, как отнеслись к этой ситуации?
– Нормально. Это хоккей — и второй, и третий вратари должны быть готовы в любой момент вступить в игру.
– За счёт чего удалось победить?
– Команда хорошо сыграла — мы не пропустили, ребята поймали на себя много шайб, хорошо сыграли в позиционной защите и, разумеется, забили.
– Долгожданная победа придаст команде нужные эмоции?
– Да, всё идёт в копилку. При подготовке к плей-офф такой матч очень показателен. Важно было не пропустить в ситуации, когда идёт то в одни ворота, то в другие. Мы победили на характере.
– Расскажите о состоянии Тимура Билялова.
– Тимур поедет в Казань, пройдёт обследование. Надеемся, что скоро присоединится к нам снова, — цитирует Арефьева пресс-служба клуба.