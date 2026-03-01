Скидки
«Команда играла хорошо, нет претензий». Корешков — о поражении «Трактора» от «Ак Барса»

«Команда играла хорошо, нет претензий». Корешков — о поражении «Трактора» от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил поражение с минимальным счётом в матче с «Ак Барсом» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Пустозёров) – 48:56 (5x4)    

«Несмотря на неприятный счёт, «Трактор» показал хороший, содержательный хоккей. Единственное — не хватило в завершении точности и хитрости. По голевым моментам мы практически в два раза переиграли соперника. В принципе, игра смотрелась.

В прошлом матче обыграли «Ак Барс» 4:0? Матчи были практически одинаковыми и по системе, и по тактике. Только в прошлый раз мы забросили такие шайбы интересные, в том числе от синей линии. Но в этом матче шайба не шла. Команда играла хорошо, у меня нет претензий. Только надо забивать. Мне вообще понравились последние матчи «Трактора», минимум четыре точно. По движению, по качеству игры, по содержанию. То, что мы хотели видеть, команда выполняет. «Трактор» показывает хороший хоккей. Где-то не хватает каких-то деталей, и есть время их подтянуть», — цитирует Корешкова пресс-служба КХЛ.

