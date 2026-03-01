Защитник СКА рассказал, как повлиял на игру команды досрочный выход в плей-офф

Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что команда будет бороться за попадание в первую четвёрку команд Западной конференции, что даёт право начать плей-офф на домашней площадке.

– Следует ли СКА бороться за попадание в топ-4, чтобы иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

– Конечно! Осталось всего восемь игр. Нам нужно побеждать, попасть в первую четвёрку. Постараемся выиграть как можно больше встреч.

– Есть ли некоторое чувство расслабленности из-за того, что СКА вышел в плей-офф?

– Нет. То, что СКА вышел в плей-офф – это не означает, что можно взять тайм-аут или перестать усердно играть. На самом деле, нам нужно играть ещё усерднее, чтобы подготовиться к плей-офф. Именно здесь важны матчи. Мы вышли в плей-офф и знаем, что это ещё не конец, нам нужно стать ещё лучше, – цитирует Менелла «Спорт день за днём».