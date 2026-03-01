Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА рассказал, как повлиял на игру команды досрочный выход в плей-офф

Защитник СКА рассказал, как повлиял на игру команды досрочный выход в плей-офф
Комментарии

Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что команда будет бороться за попадание в первую четвёрку команд Западной конференции, что даёт право начать плей-офф на домашней площадке.

– Следует ли СКА бороться за попадание в топ-4, чтобы иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?
– Конечно! Осталось всего восемь игр. Нам нужно побеждать, попасть в первую четвёрку. Постараемся выиграть как можно больше встреч.

– Есть ли некоторое чувство расслабленности из-за того, что СКА вышел в плей-офф?
– Нет. То, что СКА вышел в плей-офф – это не означает, что можно взять тайм-аут или перестать усердно играть. На самом деле, нам нужно играть ещё усерднее, чтобы подготовиться к плей-офф. Именно здесь важны матчи. Мы вышли в плей-офф и знаем, что это ещё не конец, нам нужно стать ещё лучше, – цитирует Менелла «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Защитник СКА Менелл: с самого начала сезона были уверены, что попадём в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android