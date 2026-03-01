Скидки
Динамо М — Металлург, результат матча 1 марта 2026, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» уступил московскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв три матча подряд
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)     1:1 Орехов (Хабаров, Канцеров) – 27:17 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Римашевский) – 27:58 (5x5)     3:1 Слепышев – 47:32 (5x5)     4:1 Галимов (Моторыгин) – 59:10 (en)    

На 13-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Даниила Пыленкова, ставшего рекордсменом московского клуба среди защитников по очкам за одну регулярку. На 28-й минуте Валерий Орехов сравнял счёт, но спустя всего 41 секунду Макс Комтуа вновь вывел бело-голубых вперёд. Шайба канадского форварда в результате так и осталась победой для хозяев площадки. В середине третьего периода Антон Слепышев сделал счёт 3:1. Четвёртую шайбу в пустые ворота забросил Ансель Галимов, установивший окончательный счёт в матче.

«Металлург» впервые в текущем сезоне проиграл три матча подряд. В свою очередь, бело-голубые продлили победную серию до двух матчей, а на отрезке продолжительностью в семь последних игр подопечные Вячеслава Козлова одержали шесть побед.

