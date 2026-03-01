«Металлург» уступил московскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв три матча подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Даниила Пыленкова, ставшего рекордсменом московского клуба среди защитников по очкам за одну регулярку. На 28-й минуте Валерий Орехов сравнял счёт, но спустя всего 41 секунду Макс Комтуа вновь вывел бело-голубых вперёд. Шайба канадского форварда в результате так и осталась победой для хозяев площадки. В середине третьего периода Антон Слепышев сделал счёт 3:1. Четвёртую шайбу в пустые ворота забросил Ансель Галимов, установивший окончательный счёт в матче.

«Металлург» впервые в текущем сезоне проиграл три матча подряд. В свою очередь, бело-голубые продлили победную серию до двух матчей, а на отрезке продолжительностью в семь последних игр подопечные Вячеслава Козлова одержали шесть побед.