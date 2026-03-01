Главный тренер «Торпедо» назвал причину поражения от «Сочи» в матче с двухчасовой паузой
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение в гостевом матче с «Сочи» (1:5), который был прерван на два часа в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4) 1:1 Принс (Alexei Kruchinin) – 44:33 (5x5) 2:1 Хафизов (Хёфенмайер, Сероух) – 48:21 (5x4) 3:1 Эллис (Гуськов) – 49:19 (5x5) 4:1 Хафизов (Сероух, Биттен) – 57:22 (en) 5:1 Попов (Сероух, Хафизов) – 58:46 (5x3)
«Ситуация была одинаковая для обеих команд, мы ждали решения о продолжении матча. Когда объявили, что будем играть дальше, размялись пять минут и продолжили. По поводу поражения — мы должны сами задать себе вопросы о нашей игровой дисциплине», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.
Сразу после возобновления матча «Торпедо» получило удаление, которое было реализовано «Сочи». Через несколько секунд сочинцы забросили ещё одну шайбу и довели дело до крупной победы.
