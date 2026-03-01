Главный тренер «Торпедо» назвал причину поражения от «Сочи» в матче с двухчасовой паузой

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение в гостевом матче с «Сочи» (1:5), который был прерван на два часа в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.

«Ситуация была одинаковая для обеих команд, мы ждали решения о продолжении матча. Когда объявили, что будем играть дальше, размялись пять минут и продолжили. По поводу поражения — мы должны сами задать себе вопросы о нашей игровой дисциплине», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

Сразу после возобновления матча «Торпедо» получило удаление, которое было реализовано «Сочи». Через несколько секунд сочинцы забросили ещё одну шайбу и довели дело до крупной победы.