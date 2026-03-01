«Обе команды были в одинаковых условиях». Тренер «Сочи» — о паузе в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу в домашнем матче с «Торпедо» (5:1), который был прерван на два часа в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.

«Сложная игра, во всех смыслах. Обе команды были в одинаковых условиях. За короткий срок некоторые моменты по организации матча мы подкрутили. Сегодня ребята действовали надёжно в обороне и имели хорошие моменты, вратарь нас также выручал, к тому же сработало большинство – это всё привело к победе. Что обсуждали в раздевалке в паузе? На трибунах болельщики, для них и играем. Мы лишь подсказали ребятам по системе игры — и всё», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.