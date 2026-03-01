Скидки
Главная Хоккей Новости

«Обе команды были в одинаковых условиях». Тренер «Сочи» — о паузе в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу в домашнем матче с «Торпедо» (5:1), который был прерван на два часа в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4)     1:1 Принс (Alexei Kruchinin) – 44:33 (5x5)     2:1 Хафизов (Хёфенмайер, Сероух) – 48:21 (5x4)     3:1 Эллис (Гуськов) – 49:19 (5x5)     4:1 Хафизов (Сероух, Биттен) – 57:22 (en)     5:1 Попов (Сероух, Хафизов) – 58:46 (5x3)    

«Сложная игра, во всех смыслах. Обе команды были в одинаковых условиях. За короткий срок некоторые моменты по организации матча мы подкрутили. Сегодня ребята действовали надёжно в обороне и имели хорошие моменты, вратарь нас также выручал, к тому же сработало большинство – это всё привело к победе. Что обсуждали в раздевалке в паузе? На трибунах болельщики, для них и играем. Мы лишь подсказали ребятам по системе игры — и всё», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

