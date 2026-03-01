«Обе команды были в одинаковых условиях». Тренер «Сочи» — о паузе в матче с «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу в домашнем матче с «Торпедо» (5:1), который был прерван на два часа в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4) 1:1 Принс (Alexei Kruchinin) – 44:33 (5x5) 2:1 Хафизов (Хёфенмайер, Сероух) – 48:21 (5x4) 3:1 Эллис (Гуськов) – 49:19 (5x5) 4:1 Хафизов (Сероух, Биттен) – 57:22 (en) 5:1 Попов (Сероух, Хафизов) – 58:46 (5x3)
«Сложная игра, во всех смыслах. Обе команды были в одинаковых условиях. За короткий срок некоторые моменты по организации матча мы подкрутили. Сегодня ребята действовали надёжно в обороне и имели хорошие моменты, вратарь нас также выручал, к тому же сработало большинство – это всё привело к победе. Что обсуждали в раздевалке в паузе? На трибунах болельщики, для них и играем. Мы лишь подсказали ребятам по системе игры — и всё», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
21:23
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
19:35
-
19:15
-
18:55
-
18:40
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:41
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:32
-
16:11
-
15:48
-
15:44
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
13:54