«Лос-Анджелес» Артемия Панарина уволил главного тренера Джима Хиллера

Вице-президент и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд объявил об увольнении Джима Хиллера с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ди Джей Смит. Кроме того, к Смиту в качестве помощника присоединится тренер по развитию игроков Мэтт Грин.

«Хочу поблагодарить Джима Хиллера за его преданность, профессионализм и самоотдачу, которую он демонстрировал нашим игрокам и команде каждый день. Он уважаемый тренер и человек, мы ценим работу, которую он проделал на тренерской скамье. На данном этапе сезона считаем, что смена руководства необходима, чтобы дать нашей команде наилучшие возможности для раскрытия своего потенциала и конкуренции на том уровне, на котором мы рассчитываем. Такие решения никогда не принимаются легкомысленно, но наша ответственность — обеспечить успех этой команды сейчас и в будущем», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.