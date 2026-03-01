Главный тренер лидера КХЛ прокомментировал худший отрезок команды в нынешнем сезоне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от московского «Динамо» (1:4). Впервые в текущем регулярном чемпионате КХЛ магнитогорская команда проиграла три матча подряд.

– Я уже сказал сразу после завершения матча и скажу теперь, что сейчас у нас много соперников, для которых, можно сказать, уже начался плей-офф. Для московского «Динамо» каждое очко на вес золота. Было видно, что их команда вышла работать. У нас, к счастью или к сожалению, ситуация немного другая, поэтому очень сложно настроить на вот такую работу. Тем более настолько тяжёлая была игра в Омске. Несмотря на это, считаю, что мы с шайбой сегодня играли хорошо, а вот без шайбы были моменты, где мы недорабатывали, что и привело ко второму голу. Следующая смена после заброшенной шайбы — это закон. Нельзя так играть. Но хорошо, что это всё происходит сейчас.

– Впервые в сезоне вы проиграли три матча кряду. Угнетает ли вас это?

– Три поражения подряд — это много. Но вспомните начало сезона — нас ругали или… Какое бы тут слово подобрать. Искали наши слабые места и говорили, что нас не хватает на третьи периоды, потому что мы очень часто вели после второго, а третий уже проигрывали. Сейчас, если взять игру с «Северсталью», в третьем [периоде] мы отыгрались с 1:3. В Омске с 1:2. В плей-офф не будет ни буллитов, ни овертаймов «три на три». В плей-офф команда, спасшаяся в основное время, имеет психологическое преимущество. Поэтому в этом плане меня три поражения не угнетают до такой степени, что у нас всё пропало.

Но сегодняшняя игра стоит особняком. Мы допустили ошибки, которые исправляются. Это как на предсезонке, когда ты даже радуешься, когда команда допускает ошибки, потому что их можно исправить. Так и сейчас. Ребята должны понять, что в плей-офф будут такие ситуации, как сегодня с «Динамо». Эти микромоменты, когда мы пропускали второй и третий голы. Вот ребята, посмотрите, что не надо делать в плей-офф. А если бы мы сегодня забили четыре выхода «один в ноль» и выиграли бы 5:3, эта беда могла случиться в плей-офф. Поэтому всё, что не делается, к лучшему. Как и случайности не случайны, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.