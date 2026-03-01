Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о Комтуа: обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож

Разин — о Комтуа: обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин назвал курицей канадского нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа, который любит приукрашивать в попытке заработать удаление. Сегодня, 1 марта, «Динамо» обыграло «Металлург» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)     1:1 Орехов (Хабаров, Канцеров) – 27:17 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Римашевский) – 27:58 (5x5)     3:1 Слепышев – 47:32 (5x5)     4:1 Галимов (Моторыгин) – 59:10 (en)    

– Редко можно увидеть в одной игре два удаления за нарушение численного состава. Что стало тому причиной?
– Первое удаление я не понял. На Олимпиаде такое не свистелось (смеётся). А второе — это стечение обстоятельств. Не сказал бы, что это расслабленность. Просто так получилось.

– Что вы думаете о моменте Петунин — Комтуа?
– Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил всё-таки, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» уступил московскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв три матча подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android