Разин — о Комтуа: обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин назвал курицей канадского нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа, который любит приукрашивать в попытке заработать удаление. Сегодня, 1 марта, «Динамо» обыграло «Металлург» со счётом 4:1.

– Редко можно увидеть в одной игре два удаления за нарушение численного состава. Что стало тому причиной?

– Первое удаление я не понял. На Олимпиаде такое не свистелось (смеётся). А второе — это стечение обстоятельств. Не сказал бы, что это расслабленность. Просто так получилось.

– Что вы думаете о моменте Петунин — Комтуа?

– Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил всё-таки, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.