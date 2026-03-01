Разин — о спаде «Металлурга»: скорее бы плей-офф. Хотел бы отказаться от этих игр

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему хочет быстрее начать плей-офф. На данный момент магнитогорская команда возглавляет сводную таблицу КХЛ с запасом в восемь очков. Сегодня, 1 марта, «Металлург» проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:4.

– Понятно, что травма одного из лучших игроков лиги Дмитрия Силантьева стала большим ударом. Можно ли говорить, что найти нового партнёра в звено к Ткачёву и Канцерову сейчас для вас одна из ключевых задач?

– Ну, конечно, это большая потеря. Но мы же когда-то нашли Силантьева в Высшей лиге. Есть время. У нас есть ребята. Постараемся найти.

– Вы являетесь самой забивной командой регулярного чемпионата, но в Омске почти 50 бросков в Серебрякова, сегодня – почти 40 в Моторыгина, а голов мало. Вас расстраивает это или даже хорошо, что через подобный отрезок команда проходит сейчас?

– Ну я уже говорил и могу ещё раз повторить. Это всё идёт от настроя. Одно дело, когда выходишь с горящими глазами. А сегодня… Команда просто… Скорее бы плей-офф.

– После матча с «Северсталью» вы жаловались на недонастрой у игроков. Но сможет ли команда по щелчку переключиться, когда настанет плей-офф?

– В плей-офф мы перейдём. Проблема не в этом. Хочется сейчас отказаться от этих игр. Потому что и травма Силантьева [вытекает] из этой же истории. Где-то недонастрой. Случайности не случайны. То, что разъехались ноги, тоже идёт от того, что нет концентрации.

«Динамо» сегодня всё переловило на себя. Вратарь у них вышел, ему дали шанс. Знаю, что вчера должен был играть Подъяпольский. Но парень (Максим Моторыгин. – Прим. «Чемпионата») получил шанс и вышел на игру как на последнюю. Вот что такое настрой. Мы пока не можем заставить ребят так выходить и играть все 60 минут.

С «Авангардом» была хорошая игра. Сегодня мы владели шайбой процентов 70-80, минимум в полтора раза больше играли в чужой зоне, но не было такого желания и агрессии победить. Вот эти ошибки, которые мы совершили в обороне — это два необязательных удаления, два раза шайбу не вывели из зоны. Надо было сыграть попроще, вывести из зоны, построить оборонку — и ничего бы не было. В плей-офф все ребята будут это делать, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.