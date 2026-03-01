Вячеслав Козлов проанализировал резкое преображение московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов назвал причины улучшения результатов команды. Бело-голубые одержали вторую победу кряду, одолев «Металлург» (4:1), а на отрезке продолжительностью в семь последних встреч выиграли шесть раз.

– Хорошая командная победа. Сегодня вышли заряженные, отработали весь матч. Ребята — молодцы. В первом периоде сработали спецбригады — забили и повели в счёте. Во втором периоде дали сопернику сравнять, но молодцы, что уже в следующей смене вышли вперёд и снова повели в счёте.

Ключевой момент — в третьем периоде выстояли четыре минуты в меньшинстве. 27 заблокированных бросков. Ловили шайбу на себя.

Не понравилось, что во втором матче подряд допустили столько выходов «один в ноль». Ну понятно, что сегодня была быстрая команда, но это всё равно настораживает. Отмечу спецбригады и вратаря. Всех с победой.

– На пике кризисной серии вы говорили, что неудачи разрушают мораль команды, одна ошибка — и всё ломается. Можно ли сейчас говорить, что мы наблюдаем обратную сторону волны – все на позитиве, практически всё получается, если разбирать по персоналиям два последних матча, словно и нет ни одного игрока, до кого можно докопаться?

– Согласен с вами. Вы знаете, ребята стали играть друг на друга, помогать друг другу — и игра наладилась. Да, ошибки есть, но все друг друга поддерживают, подсказывают, и это влияет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.