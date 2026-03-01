Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов проанализировал резкое преображение московского «Динамо»

Вячеслав Козлов проанализировал резкое преображение московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов назвал причины улучшения результатов команды. Бело-голубые одержали вторую победу кряду, одолев «Металлург» (4:1), а на отрезке продолжительностью в семь последних встреч выиграли шесть раз.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)     1:1 Орехов (Хабаров, Канцеров) – 27:17 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Римашевский) – 27:58 (5x5)     3:1 Слепышев – 47:32 (5x5)     4:1 Галимов (Моторыгин) – 59:10 (en)    

– Хорошая командная победа. Сегодня вышли заряженные, отработали весь матч. Ребята — молодцы. В первом периоде сработали спецбригады — забили и повели в счёте. Во втором периоде дали сопернику сравнять, но молодцы, что уже в следующей смене вышли вперёд и снова повели в счёте.

Ключевой момент — в третьем периоде выстояли четыре минуты в меньшинстве. 27 заблокированных бросков. Ловили шайбу на себя.

Не понравилось, что во втором матче подряд допустили столько выходов «один в ноль». Ну понятно, что сегодня была быстрая команда, но это всё равно настораживает. Отмечу спецбригады и вратаря. Всех с победой.

– На пике кризисной серии вы говорили, что неудачи разрушают мораль команды, одна ошибка — и всё ломается. Можно ли сейчас говорить, что мы наблюдаем обратную сторону волны – все на позитиве, практически всё получается, если разбирать по персоналиям два последних матча, словно и нет ни одного игрока, до кого можно докопаться?
– Согласен с вами. Вы знаете, ребята стали играть друг на друга, помогать друг другу — и игра наладилась. Да, ошибки есть, но все друг друга поддерживают, подсказывают, и это влияет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» уступил московскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв три матча подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android