Главный тренер «Динамо» ответил, хочет ли избежать встречи с «Локомотивом» в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что команда будет стараться забраться как можно выше в турнирной таблице.

– Насколько пристально вы сейчас смотрите в турнирную таблицу? Болельщики вашей команды хотят избежать встречи с «Локомотивом» и «Динамо» Минск в первом раунде плей-офф. Насколько важно для команды подняться как можно выше в таблице и уйти от Ярославля?

– Подстраиваться под соперника — неблагодарное дело. Мы будем стараться забраться как можно выше. Идём от игры к игре, а там как получится. Сейчас всё очень плотно: выиграл одну игру – поднялся, проиграл – и уже опустился.

– Перед вами здесь находился Андрей Разин. Он сказал, по его информации, сегодня должен был играть Владислав Подъяпольский. С вашей стороны, насколько плановым решением было выпустить Максима Моторыгина?

– Это было плановое решение. Мы ещё в Питере решили, что сегодня будет играть Моторыгин, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.