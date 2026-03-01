Скидки
Вячеслав Козлов прокомментировал текущую трансферную деятельность московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о трансферной политике клуба.

– В каком статусе сейчас находятся Артём Швец-Роговой и Семён Дер-Аргучинцев? Их всё равно команде явно не хватает.
– Швец катался уже сегодня. Ему нужно ещё пара дней, чтобы набрать форму. Семён пока… У него есть небольшое повреждение. Его статус — со дня на день [будет в строю].

– «Динамо» уже ведёт активную селекцию на следующий сезон, переподписывая костяк этой команды. Как вы к этому относитесь, потому что здесь же может быть палка о двух концах: с одной стороны, игрок уверен в своём будущем в клубе, с другой – он может потерять мотивацию, будучи защищён новым контрактом?
– Ну, вы знаете, мотивация всегда должна быть, даже если ты под контрактом. Я нормально к этому отношусь. Это такая практика, потому что если ты свободный агент и выходишь на рынок, здесь уже не один клуб может сделать предложение. Мы договорились с теми, кто мог бы летом стать свободными агентами. Руководство решило их оставить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

