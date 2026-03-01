Скидки
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов может принять участие в матче с «Айлендерс»

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов может принять участие в матче с «Айлендерс»
Комментарии

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Команды встретятся 2 марта, начало игры — в 2:30 мск. Решение о его участии будет принято перед матчем, сообщил главный тренер «Флориды» Пол Морис.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Напомним, 35-летний россиянин перенёс операцию в октябре из-за разрыва суставной губы плечевого сустава.

В нынешнем сезоне Куликов провёл две встречи, в которых не набрал очков, показатель полезности — «-1». Дмитрий сыграл 1020 матчей в НХЛ. За свою карьеру он забил 50 голов, отдал 197 передач и набрал 247 очков с показателем полезности «-25». В составе «Флориды» игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.

