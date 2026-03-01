Егор Чинахов забил свой 10-й гол за «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса»

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». После второго периода «пингвины» ведут со счётом 4:0.

Это 10-й гол россиянина в составе «Пингвинз». По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 14 (10+4) очков в 21 матчах за «Пингвинз». Всего в текущем сезоне на счету Чинахова 20 (13+7) очков в 50 встречах.

Чинахов отыграл в составе «Коламбуса» пять лет, где в 204 играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил 37 голов, отдал 40 результативных передач. До этого Чинахов успел отыграть один сезон за омский «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Коламбус» выбрал Чинахова в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.