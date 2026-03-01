Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом на ОИ

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Уэйна Гретцки не узнали сотрудники арены во время финального матча Олимпиады-2026 и не пропустили в раздевалку сборной Канады. Напомним, канадцы проиграли сборной США (1:2 ОТ) в матче за золото в Милане.

«На этой неделе появилась история, что федерация якобы не допустила его к сборной, мол, ему не разрешили спуститься в раздевалку или зачитать состав перед матчем за золото. Он сам вышел на связь и, думаю, просто хотел закрыть этот вопрос. Ему не нужно, чтобы эту тему продолжали раздувать. Он сказал, что Федерация хоккея Канады отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание.

Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна Гретцки и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушёл. Но думаю, очевидно, что это произошло в напряжённый момент. Мне кажется, он не хотел, чтобы Федерация хоккея Канады подвергалась критике, которой она не заслуживает», – цитирует Фридмана Sportskeeda.