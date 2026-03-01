Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом на ОИ

Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом на ОИ
Комментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Уэйна Гретцки не узнали сотрудники арены во время финального матча Олимпиады-2026 и не пропустили в раздевалку сборной Канады. Напомним, канадцы проиграли сборной США (1:2 ОТ) в матче за золото в Милане.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«На этой неделе появилась история, что федерация якобы не допустила его к сборной, мол, ему не разрешили спуститься в раздевалку или зачитать состав перед матчем за золото. Он сам вышел на связь и, думаю, просто хотел закрыть этот вопрос. Ему не нужно, чтобы эту тему продолжали раздувать. Он сказал, что Федерация хоккея Канады отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание.

Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна Гретцки и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушёл. Но думаю, очевидно, что это произошло в напряжённый момент. Мне кажется, он не хотел, чтобы Федерация хоккея Канады подвергалась критике, которой она не заслуживает», – цитирует Фридмана Sportskeeda.

Материалы по теме
Уэйн Гретцки: я — настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android