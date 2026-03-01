Скидки
Питтсбург – Вегас, результат матча 1 марта 2026, счёт 5:0, НХЛ 2025/2026

Гол Чинахова и пас Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Вегас»
В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали хозяева со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Киндел (Манта) – 14:56     2:0 Чинахов (Новак, Бразо) – 25:47     3:0 Раст (Карлссон, Малкин) – 29:34 (pp)     4:0 Ракелль (Карлссон, Раст) – 35:06 (pp)     5:0 Бразо (Киндел, Летанг) – 54:59    

Голами в составе «Питтсбурга» отметились Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Рикард Ракелль, Джастин Бразо и Егор Чинахов, забросивший свою 10-ю шайбу за «Пингвинз». Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов записал на свой счёт «сухой» матч.

Это был первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Ответная встреча состоится 13 марта на домашней площадке «Вегаса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

