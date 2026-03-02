Комтуа симулировал, Ice Girls стреляли из пушки. Фото победы «Динамо» над лидером КХЛ

1 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Металлург» Магнитогорск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский, реализовавший большинство бело-голубых. На 28-й минуте Валерий Орехов сравнял счёт, но спустя всего 41 секунду Макс Комтуа вновь вывел «Динамо» вперёд. В середине третьего периода Антон Слепышев сделал счёт 3:1. А окончательный итог матча зафиксировал Ансель Галимов, забросивший шайбу в пустые ворота.