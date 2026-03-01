Результаты матчей КХЛ на 1 марта 2026 года

Сегодня, 1 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 1 марта 2026 года:

«Адмирал» – «Салават Юлаев» — 4:2;

«Амур» – «Нефтехимик» — 3:2;

«Трактор» – «Ак Барс» — 0:1;

«Сочи» – «Торпедо» — 5:1;

«Лада» – «Шанхайские Драконы» — 1:2;

«Динамо» М – «Металлург» — 4:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 87 очками после 61 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 95 очков после 60 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.