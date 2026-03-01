Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 1 марта 2026 года

Сегодня, 1 марта, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 1 марта 2026 года:

«Звезда» — «Барс» — 4:3 ОТ;
«Зауралье» — «Динамо» СПб — 1:3;
«Молот» — «Ижсталь» — 2:4;
«Рубин» — СКА-ВМФ — 3:2 ОТ;
«Торпедо-Горький» — «Нефтяник» — 3:7;
«Химик» — ЦСК ВВС — 2:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 96 очков в 57 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (85 очков в 56 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

