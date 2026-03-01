Результаты матчей МХЛ на 1 марта 2026 года

Сегодня, 1 марта, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 марта 2026 года (время московское):

«Сибирские Снайперы» – «Кузнецкие Медведи» — 3:2 ОТ;

«Мамонты Югры» – «Тюменский Легион» — 9:0;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — 2:0;

«Чайка» – «Снежные Барсы» — 5:1;

МХК «Динамо» СПб – МХК «Спартак» — 4:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.