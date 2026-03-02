Скидки
«Вашингтон» намерен разорвать соглашение с обладателем Кубка Стэнли — Серавалли

«Вашингтон Кэпиталз» планирует отказаться от услуг американского защитника Тревора ван Римсдайка. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли на Hockey247.

По информации источника, вместо него в основной состав войдет 19-летний Коул Хатсон, выступающий за команду Бостонского университета в студенческой лиге NCAA.

Ван Римсдайку 34 года. Он является обладателем Кубка Стэнли 2015 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». Американский защитник выступает за «Кэпиталз» с 2020 года. В нынешнем сезоне ван Римсдайк провёл 48 матчей, в которых набрал восемь очков, забив два гола и отдав шесть результативных передач.

