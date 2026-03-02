«Юта» дома всухую крупно проиграла «Чикаго», у защитника Сергачёва — «-1»
В ночь с 1 на 2 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Келли (Бёрнс, Мэнсон) – 23:26 0:2 Олофссон (Малински, Келли) – 29:13 1:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 30:49 (pp) 1:3 Нельсон (Ландеског, Нечас) – 32:20 2:3 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 33:20 2:4 Нечас (Макар, Ничушкин) – 37:17 (pp)
В составе «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (дубль), Ник Фолиньо и Лэндон Слаггерт. Белорусский защитник Артём Левшунов отметился ассистов. Форвард Илья Михеев очков не набрал.
Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачёв завершил встречу с показателем полезности «-1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
