«Юта» дома всухую крупно проиграла «Чикаго», у защитника Сергачёва — «-1»

В ночь с 1 на 2 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

В составе «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (дубль), Ник Фолиньо и Лэндон Слаггерт. Белорусский защитник Артём Левшунов отметился ассистов. Форвард Илья Михеев очков не набрал.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачёв завершил встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.