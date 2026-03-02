«Сан-Хосе» одержал волевую победу в овертайме над «Виннипегом». У Селебрини — ассист

В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Уилл Смит и Майкл Миса. Российские защитники Шакир Мухамадуллин (0) и Дмитрий Орлов (+1) завершили встречу без очков. Форвард Маклин Селебрини ассистировал на победный гол в овертайме. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

У гостей шайбы единственную шайбу забросил Морган Бэррон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.