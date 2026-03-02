Скидки
Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сан-Хосе» одержал волевую победу в овертайме над «Виннипегом». У Селебрини — ассист
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Смит) – 08:34     2:0 Миса (Тоффоли) – 11:07 (pp)     2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 14:51 (pp)     3:1 Гудроу (Остапчук, Клингберг) – 17:05     3:2 Бушар (Макдэвид, Экхольм) – 35:49     3:3 Фредерик (Савуа) – 42:54     4:3 Веннберг (Курашев, Ферраро) – 45:30     4:4 Уолман (Макдэвид, Бушар) – 47:13     5:4 Мухамадуллин (Эклунд, Миса) – 49:27    

В составе победителей голами отметились Уилл Смит и Майкл Миса. Российские защитники Шакир Мухамадуллин (0) и Дмитрий Орлов (+1) завершили встречу без очков. Форвард Маклин Селебрини ассистировал на победный гол в овертайме. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

У гостей шайбы единственную шайбу забросил Морган Бэррон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

