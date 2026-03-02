«Сан-Хосе» одержал волевую победу в овертайме над «Виннипегом». У Селебрини — ассист
Поделиться
В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Смит) – 08:34 2:0 Миса (Тоффоли) – 11:07 (pp) 2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 14:51 (pp) 3:1 Гудроу (Остапчук, Клингберг) – 17:05 3:2 Бушар (Макдэвид, Экхольм) – 35:49 3:3 Фредерик (Савуа) – 42:54 4:3 Веннберг (Курашев, Ферраро) – 45:30 4:4 Уолман (Макдэвид, Бушар) – 47:13 5:4 Мухамадуллин (Эклунд, Миса) – 49:27
В составе победителей голами отметились Уилл Смит и Майкл Миса. Российские защитники Шакир Мухамадуллин (0) и Дмитрий Орлов (+1) завершили встречу без очков. Форвард Маклин Селебрини ассистировал на победный гол в овертайме. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.
У гостей шайбы единственную шайбу забросил Морган Бэррон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
19:35
-
19:15
-
18:55
-
18:40
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:41
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:32