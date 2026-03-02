Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт заброшенную шайбу и вошёл в историю клуба.

Для Капризова этот гол стал 219-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл повторил рекорд «Миннесоты», который ранне принадлежал Мариану Габорику (219).

28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 380 матчей в регулярных чемпионатах, 219 заброшенных шайб и 241 результативная передача. В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.

Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Блюз».