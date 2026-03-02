Скидки
Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз, результат матча 2 марта 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-поле, США) и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

В составе хозяев шайбы забросили Логан Майлу, Роберт Томас и российский форвард Павел Бучневич (1+1). Российский нападающий Алексей Торопченко очков в матче не набрал. В составе хозяев единственную шайбу забросил лидер «дикарей» Кирилл Капризов. У нападающего из России Владимира Тарасенко результативная передача. Российские хоккеисты «Уайлд» Данила Юров (-2), Владимир Тарасенко (-1) и Яков Тренин (-2) очков не набрали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Потерпевшая второе поражение подряд «Миннесота» в следующей встрече сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 марта, а «Сент-Луис» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ
Комментарии
