Капризов повторил личный рекорд сезона по длительности результативной серии в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3) записал на свой счёт заброшенную шайбу и продлил результативную серию в НХЛ.

Таким образом, Кирилл набирает очки в семи матчах лиги подряд. Его серия началась ещё 30 января в игре с «Калгари Флэймз» (4:1). С тех пор на его счету шесть голов и четыре ассиста. Ранее лучшая серия сезона в семь матчей с результативными действиями была у россиянина в период с 17 ноября по 30 ноября 2025 года.

28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего нынешнем сезоне Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.