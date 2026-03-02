Скидки
Капризов повторил личный рекорд сезона по длительности результативной серии в НХЛ

Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3) записал на свой счёт заброшенную шайбу и продлил результативную серию в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

Таким образом, Кирилл набирает очки в семи матчах лиги подряд. Его серия началась ещё 30 января в игре с «Калгари Флэймз» (4:1). С тех пор на его счету шесть голов и четыре ассиста. Ранее лучшая серия сезона в семь матчей с результативными действиями была у россиянина в период с 17 ноября по 30 ноября 2025 года.

28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего нынешнем сезоне Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.

