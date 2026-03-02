Скидки
Капризов вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке снайперов НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3) отличился голом и улучшил своё положение в гонке снайперов НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

28-летний российский нападающий отличился своей 34-й заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, лидер «Уайлд» вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов лиги сезона-2025/2026. Он обошёл канадца Моргана Гики из «Бостон Брюинз» и американца Джейсона Робертсона, выступающего за «Даллас Старз», у которых по 33 шайбы на данный момент.

Впереди Капризова располагаются Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 35), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», 35), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд», 35) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 40).

Материалы по теме
Капризов повторил личный рекорд сезона по длительности результативной серии в НХЛ
