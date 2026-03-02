Капризов вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке снайперов НХЛ
Поделиться
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3) отличился голом и улучшил своё положение в гонке снайперов НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp) 1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05 1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21 1:3 Томас (Бучневич) – 59:35
28-летний российский нападающий отличился своей 34-й заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, лидер «Уайлд» вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов лиги сезона-2025/2026. Он обошёл канадца Моргана Гики из «Бостон Брюинз» и американца Джейсона Робертсона, выступающего за «Даллас Старз», у которых по 33 шайбы на данный момент.
Впереди Капризова располагаются Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 35), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», 35), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд», 35) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 40).
Комментарии
- 2 марта 2026
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
19:35
-
19:15
-
18:55
-
18:40
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:41