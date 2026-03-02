Бобровский вышел на четвёртое место по числу очков среди вратарей в истории «Флориды»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, и вошёл в историю клуба.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Бобровского это пятый ассист в карьере за «пантер». Он обогнал по этому показателю Шона Берка (4) и стал четвёртым по количеству очков, набранных вратарём в истории «Флориды».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:3. Бобровский отметился ассистом на первый гол своей команды в матче в первом периоде, автором которого стал Сандис Вилманис.