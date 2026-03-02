Скидки
Бобровский вышел на четвёртое место по числу очков среди вратарей в истории «Флориды»

Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, и вошёл в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Бобровского это пятый ассист в карьере за «пантер». Он обогнал по этому показателю Шона Берка (4) и стал четвёртым по количеству очков, набранных вратарём в истории «Флориды».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:3. Бобровский отметился ассистом на первый гол своей команды в матче в первом периоде, автором которого стал Сандис Вилманис.

