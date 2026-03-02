Ассист и 21 сейв Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»

В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей голами отличились Мэттью Шефер (2+1), Карсон Суси, Бо Хорват и Андерс Ли. У гостей шайбы забросили Сандис Вилманис, Сэм Беннетт (дубль) и Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и отметился ассистом. Его соотечественник и одноклубник голкипер Даниил Тарасов был включён в заявку, но на льду так и не появился. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «островитян» Илья Сорокин участия в матче не принимал.

В следующей встрече «Айлендерс» сыграют на выезде с «Анахайм Дакс» 5 марта. «Флорида» встретится в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» 4 марта.