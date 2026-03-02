Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Селебрини сравнялся с Тюржоном по числу ассистов за сезон в НХЛ среди игроков U20

Селебрини сравнялся с Тюржоном по числу ассистов за сезон в НХЛ среди игроков U20
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бэррон (Пирсон, Кёпке) – 02:44     1:1 Смит (Граф, Селебрини) – 41:47     2:1 Миса (Эклунд, Дикинсон) – 61:40    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний Селебрини сравнялся с Пьером Тюржоном по количеству результативных передач за сезон среди игроков до 20 лет в истории НХЛ, заняв девятое место. У Тюржона в сезоне-1988/1989 было 54 ассиста.

Следующим игроком, с которым Селебрини может сравняться в этом списке, является Марио Лемье — 57 результативных передач в сезоне-1984/1985.

Всего в текущем сезоне в активе Селебрини 29 голов и 54 ассиста в 58 матчах НХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Сан-Хосе» одержал волевую победу в овертайме над «Виннипегом». У Селебрини — ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android