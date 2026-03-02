Селебрини сравнялся с Тюржоном по числу ассистов за сезон в НХЛ среди игроков U20

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний Селебрини сравнялся с Пьером Тюржоном по количеству результативных передач за сезон среди игроков до 20 лет в истории НХЛ, заняв девятое место. У Тюржона в сезоне-1988/1989 было 54 ассиста.

Следующим игроком, с которым Селебрини может сравняться в этом списке, является Марио Лемье — 57 результативных передач в сезоне-1984/1985.

Всего в текущем сезоне в активе Селебрини 29 голов и 54 ассиста в 58 матчах НХЛ.