Капризов увеличил отрыв от Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp) 1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05 1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21 1:3 Томас (Бучневич) – 59:35
На счету Капризова теперь 34 гола в 61 матче — это единоличное первое место в списке. Далее располагается лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 31 заброшенная шайба. Третьим в данном рейтинге идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев (28).
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 24 голами располагается на четвёртой строчке. Пятёрку замыкает Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 21.
