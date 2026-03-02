Капризов увеличил отрыв от Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 34 гола в 61 матче — это единоличное первое место в списке. Далее располагается лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 31 заброшенная шайба. Третьим в данном рейтинге идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев (28).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 24 голами располагается на четвёртой строчке. Пятёрку замыкает Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 21.