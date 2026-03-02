Бобровский догнал Набокова и вошёл в тройку ассистентов-вратарей из России в истории НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5) и улучшил своё положение среди соотечественников вратарей по числу результативных передач.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для 37-летнего Бобровского это вторая голевая передача в текущем сезоне и 15-я за всю карьеру в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он догнал по этому показателю Евгения Набокова (15) и делит с ним третье место среди российских голкиперов в истории НХЛ.

Рекордсменом среди россиян по ассистам в НХЛ является Андрей Василевский (23). На втором месте располагается Николай Хабибулин (18). Рекорд среди всех вратарей лиги принадлежит американцу Тому Баррассо. В 777 матчах регулярных сезонов он отдал 48 передач.