Кирилл Капризов признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом»

В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-поле, США) и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:1. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

Первой звездой признан канадский голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, который по ходу встречи отразил 22 броска по своим воротам. Второй звездой стал форвард гостей Роберт Томас, оформивший заброшенную шайбу и результативную передачу.

Третья звезда — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого заброшенная шайба.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре