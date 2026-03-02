Скидки
Кирилл Капризов признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом»

Кирилл Капризов признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом»
В ночь с 1 на 2 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-поле, США) и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:1. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

Первой звездой признан канадский голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, который по ходу встречи отразил 22 броска по своим воротам. Второй звездой стал форвард гостей Роберт Томас, оформивший заброшенную шайбу и результативную передачу.

Третья звезда — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого заброшенная шайба.

Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ
