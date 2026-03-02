Россиянин Павел Бучневич — лучший снайпер и ассистент «Сент-Луиса» в этом сезоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отличился победным голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Миннесотой Уайлд» (3:1) и стал лучшим игроком «Блюз» по числу шайб в текущей кампании.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бучневич отметился своим 14-м голом и делит первое место с Джастином Фолком по этому показателю среди игроков «Блюз» в этом сезоне.

Кроме заброшенных шайб Бучневич активно пополнял статистику и голевыми передачами. Всего в текущем сезоне в активе 30-летнего российского форварда 24 результативных паса в 60 матчах НХЛ. Это также наивысший показатель в клубе.

Лучшие российские хоккеисты: