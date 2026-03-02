Россиянин Павел Бучневич — лучший снайпер и ассистент «Сент-Луиса» в этом сезоне
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отличился победным голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Миннесотой Уайлд» (3:1) и стал лучшим игроком «Блюз» по числу шайб в текущей кампании.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp) 1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05 1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21 1:3 Томас (Бучневич) – 59:35
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бучневич отметился своим 14-м голом и делит первое место с Джастином Фолком по этому показателю среди игроков «Блюз» в этом сезоне.
Кроме заброшенных шайб Бучневич активно пополнял статистику и голевыми передачами. Всего в текущем сезоне в активе 30-летнего российского форварда 24 результативных паса в 60 матчах НХЛ. Это также наивысший показатель в клубе.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
07:02
-
06:30
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
19:35
-
19:15
-
18:55
-
18:40