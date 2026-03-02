Скидки
Россиянин Павел Бучневич — лучший снайпер и ассистент «Сент-Луиса» в этом сезоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отличился победным голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Миннесотой Уайлд» (3:1) и стал лучшим игроком «Блюз» по числу шайб в текущей кампании.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бучневич отметился своим 14-м голом и делит первое место с Джастином Фолком по этому показателю среди игроков «Блюз» в этом сезоне.

Кроме заброшенных шайб Бучневич активно пополнял статистику и голевыми передачами. Всего в текущем сезоне в активе 30-летнего российского форварда 24 результативных паса в 60 матчах НХЛ. Это также наивысший показатель в клубе.

Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1

Лучшие российские хоккеисты:

