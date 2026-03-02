Скидки
Рекордный гол Капризова, который помог ему стать лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт заброшенную шайбу, благодаря которой смог стать лучшим снайпером в истории клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

На 36-й минуте встречи 28-летний нападающий «дикарей» удачно завершил контратаку своей команды, открыв счёт в матче. Для Капризова этот гол стал 219-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, Кирилл повторил рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка при показателе полезности «+8».

Капризов установил ещё один рекорд! Теперь он главный в «Миннесоте» по голам
