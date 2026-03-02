Скидки
Видео результативной передачи 37-летнего Бобровского в матче НХЛ с «Айлендерс»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данной голевой комбинации.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 4-й минуте первого периода российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остановил шайбу за своими воротами и сделал передачу вдоль борта на канадского форварда своей команды Эй Джей Грира. Нападающий быстро вошёл в пустую зону соперника и, видя, что его нагоняет игрок «Айлендерс» сделал передачу вправо на одноклубника — латвийского форварда Сандиса Вилманиса. Нападающий отправил шайбу под щитки чешского голкипера «островитян» Давида Риттиха.

Для 37-летнего вратаря это второй голевой пас в сезоне, пятый за карьеру в составе «Пантерз» и 15-й в НХЛ.

Бобровский догнал Набокова и вошёл в тройку ассистентов-вратарей из России в истории НХЛ
