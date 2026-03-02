Видео результативной передачи 37-летнего Бобровского в матче НХЛ с «Айлендерс»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данной голевой комбинации.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 4-й минуте первого периода российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остановил шайбу за своими воротами и сделал передачу вдоль борта на канадского форварда своей команды Эй Джей Грира. Нападающий быстро вошёл в пустую зону соперника и, видя, что его нагоняет игрок «Айлендерс» сделал передачу вправо на одноклубника — латвийского форварда Сандиса Вилманиса. Нападающий отправил шайбу под щитки чешского голкипера «островитян» Давида Риттиха.
Для 37-летнего вратаря это второй голевой пас в сезоне, пятый за карьеру в составе «Пантерз» и 15-й в НХЛ.
- 2 марта 2026
-
08:30
-
08:20
-
07:48
-
07:22
-
07:02
-
06:30
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
19:54