Видео результативной передачи 37-летнего Бобровского в матче НХЛ с «Айлендерс»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отличился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5).

На 4-й минуте первого периода российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остановил шайбу за своими воротами и сделал передачу вдоль борта на канадского форварда своей команды Эй Джей Грира. Нападающий быстро вошёл в пустую зону соперника и, видя, что его нагоняет игрок «Айлендерс» сделал передачу вправо на одноклубника — латвийского форварда Сандиса Вилманиса. Нападающий отправил шайбу под щитки чешского голкипера «островитян» Давида Риттиха.

Для 37-летнего вратаря это второй голевой пас в сезоне, пятый за карьеру в составе «Пантерз» и 15-й в НХЛ.