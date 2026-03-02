Скидки
2 марта главные новости спорта, результаты футбола, НХЛ, НБА, МЛС, баскетбол, теннис, Капризов, Бобровский, Месси

Капризов — рекордсмен по голам за «Миннесоту», дубль Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру
Комментарии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в ворота «Сент-Луис Блюз» и повторил рекорд клуба по числу заброшенных шайб в НХЛ, дубль звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси помог «Интер Майами» отыграться с 0:2 и одолеть «Орландо Сити» в матче МЛС, 41 человек — игроки, тренеры и другие сотрудники, находившихся на теннисном турнире в Дубае, включая российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва, не могут вылететь из ОАЭ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ.
  2. «Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль.
  3. Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева.
  4. Ассист и 21 сейв Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс».
  5. «Арсенал» в большинстве победил «Челси» в матче 28-го тура АПЛ.
  6. 3 игрока «Локомотив-Кубань» не могут вылететь в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  7. Гол Чинахова и пас Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Вегас».
  8. 52 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» уверенно обыграть «Сакраменто» в НБА.
  9. «Ювентус» вырвал ничью в матче с «Ромой» на 90+3-й минуте, команды забили шесть голов.
  10. Испанка Кристина Букша завоевала титул на турнире WTA-500 в Мериде.
  11. Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1.
  12. Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от домашнего поражения в матче с «Миннесотой».
  13. Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
  14. «Марсель» победил «Лион», Обамеянг забил два гола, у Эндрика — ассистентский дубль.
  15. «Бруклин» уступил «Кливленду», проиграв восьмой матч НБА подряд. Егор Дёмин не играл.
