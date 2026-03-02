Капризов — рекордсмен по голам за «Миннесоту», дубль Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру
Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в ворота «Сент-Луис Блюз» и повторил рекорд клуба по числу заброшенных шайб в НХЛ, дубль звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси помог «Интер Майами» отыграться с 0:2 и одолеть «Орландо Сити» в матче МЛС, 41 человек — игроки, тренеры и другие сотрудники, находившихся на теннисном турнире в Дубае, включая российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва, не могут вылететь из ОАЭ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ.
- «Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль.
- Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева.
- Ассист и 21 сейв Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс».
- «Арсенал» в большинстве победил «Челси» в матче 28-го тура АПЛ.
- 3 игрока «Локомотив-Кубань» не могут вылететь в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке.
- Гол Чинахова и пас Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Вегас».
- 52 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» уверенно обыграть «Сакраменто» в НБА.
- «Ювентус» вырвал ничью в матче с «Ромой» на 90+3-й минуте, команды забили шесть голов.
- Испанка Кристина Букша завоевала титул на турнире WTA-500 в Мериде.
- Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1.
- Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от домашнего поражения в матче с «Миннесотой».
- Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- «Марсель» победил «Лион», Обамеянг забил два гола, у Эндрика — ассистентский дубль.
- «Бруклин» уступил «Кливленду», проиграв восьмой матч НБА подряд. Егор Дёмин не играл.
