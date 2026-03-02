Капризов — рекордсмен по голам за «Миннесоту», дубль Лионеля Месси в МЛС. Главное к утру

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в ворота «Сент-Луис Блюз» и повторил рекорд клуба по числу заброшенных шайб в НХЛ, дубль звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси помог «Интер Майами» отыграться с 0:2 и одолеть «Орландо Сити» в матче МЛС, 41 человек — игроки, тренеры и другие сотрудники, находившихся на теннисном турнире в Дубае, включая российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва, не могут вылететь из ОАЭ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».