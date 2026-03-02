Результаты матчей НХЛ на 2 марта 2026 года

В ночь на 2 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2 марта 2026 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Вегас Голден Найтс» — 5:0;

«Юта Мамонт» – «Чикаго Блэкхоукс» — 0:4;

«Миннесоту Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» — 1:3;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Виннипег Джетс» — 2:1 ОТ;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз» — 5:4;

«Анахайм Дакс» – «Калгари Флэймз» — 3:2 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 82 очками после 59 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 87 очками после 58 игр.