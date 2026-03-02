Скидки
«Сейчас команде нужен любой позитив». Морис высказался о шансах «Флориды» на плей-офф

Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5). «Пантеры» сравняли счёт за две минуты до конца третьего периода, но через полторы минуты пропустили победную шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вилманис (Грир, Бобровский) – 03:44     0:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 14:54 (pp)     1:2 Шефер (Пулок, Барзал) – 18:01     2:2 Суси (Хольмстрём, Деанджело) – 27:28     2:3 Беннетт (Ткачук) – 32:04     3:3 Хорват (Шефер) – 37:14     4:3 Шефер (Палат) – 50:29     4:4 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 58:02     5:4 Ли (Деанджело, Пелеч) – 59:29    

«Трудно проиграть таким образом. Я думаю, что особой активности у наших ворот не было в концовке матча, но шайба никогда не контролировалась нами должным образом. Это стало для нас определяющим фактором. Мы владели шайбой в зоне соперника, но не часто доходили до ворот.

Сейчас команде нужно любое позитивное чувство. Любой удачный момент, который вселит в них надежду. Именно к этому мы сейчас и стремимся. У них большой опыт, они много играли вместе в важных матчах. В этом и суть», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Пантерз» проиграли последние семь из девяти матчей, отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков.

Ассист и 21 сейв Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
