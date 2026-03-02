«Сейчас команде нужен любой позитив». Морис высказался о шансах «Флориды» на плей-офф

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5). «Пантеры» сравняли счёт за две минуты до конца третьего периода, но через полторы минуты пропустили победную шайбу.
«Трудно проиграть таким образом. Я думаю, что особой активности у наших ворот не было в концовке матча, но шайба никогда не контролировалась нами должным образом. Это стало для нас определяющим фактором. Мы владели шайбой в зоне соперника, но не часто доходили до ворот.
Сейчас команде нужно любое позитивное чувство. Любой удачный момент, который вселит в них надежду. Именно к этому мы сейчас и стремимся. У них большой опыт, они много играли вместе в важных матчах. В этом и суть», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
«Пантерз» проиграли последние семь из девяти матчей, отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков.
