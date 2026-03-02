Расписание матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года

Сегодня, 2 марта, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года (время — московское):

16:30. «Южный Урал» – АКМ;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Кристалл»;

16:30. «Челмет» – «Дизель»;

17:00. «Магнитка» – «Рязань»;

18:30. «Тамбов» – «Динамо-Алтай»;

19:00. «Буран» – «Сокол»;

19:00. «Ростов» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 96 очков в 57 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (85 очков в 56 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.