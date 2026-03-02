Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 2 марта, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года (время — московское):

16:30. «Южный Урал» – АКМ;
16:30. «Горняк-УГМК» – «Кристалл»;
16:30. «Челмет» – «Дизель»;
17:00. «Магнитка» – «Рязань»;
18:30. «Тамбов» – «Динамо-Алтай»;
19:00. «Буран» – «Сокол»;
19:00. «Ростов» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 96 очков в 57 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (85 очков в 56 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android