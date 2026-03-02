Расписание матчей МХЛ на 2 марта 2026 года

Сегодня, 2 марта, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 2 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Красная Машина-Юниор»;

12:00. «Амурские Тигры» – «Динамо-Шинник»;

13:00. «Академия СКА» – «Крылья Советов»;

14:30. «Красноярские Рыси» – «Капитан»;

18:30. «Локо-76» – «Белые Медведи».

18:30. МХК «Динамо» СПб – МХК «Спартак»;

18:30. «Реактор» – «Стальные Лисы»;

18:30. «Спутник» – «Толпар»;

19:00. «СКА-1946» – «Красная Армия»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Авто»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак МАХ».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.