Мэттью Шефер — четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4) и был признан первой звездой. Первый номер драфта НХЛ — 2025 стал четвёртым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 или более шайб.

На счету 18-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при показателе полезности «+14» и среднем времени на льду 24.07.

Он сравнялся с достижением Диона Фанёфа (2005/2006, «Калгари», 20 в 82 играх), обогнав Рида Ларсона (1977/1978, «Детройт», 19 в 75) и Фила Хаусли (1982/1983, «Баффало», 19 в 77).

Больше забросили только Брайан Лич (1988/1989, «Рейнджерс», 23 в 68) и Барри Бек (1977/1978, «Колорадо Рокис», 22 в 75).

Шефер вышел на первое место в гонке снайперов среди новичков в текущем сезоне, обогнав Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (19 шайб в 58 играх). В гонке бомбардиров среди новичков Мэттью идёт третьим, уступая Сеннеке (49 очков) и Ивану Демидову из «Монреаля» (47 в 59 играх).