Кирилл Капризов отреагировал на свой снайперский рекорд в составе «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о своём снайперском рекорде в составе «дикарей», который он установил во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3), где записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Это хорошо. На самом деле, я не так уж много об этом думаю. Но это приятно», — сказал Капризов во флеш-интервью из раздевалки после матча. Видео опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, для Капризова гол в матче с «Блюз» стал 219-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он повторил рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219). 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего в нынешнем сезоне Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.