Кирилл Капризов отреагировал на свой снайперский рекорд в составе «Миннесоты»

Кирилл Капризов отреагировал на свой снайперский рекорд в составе «Миннесоты»
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о своём снайперском рекорде в составе «дикарей», который он установил во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3), где записал на свой счёт заброшенную шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капризов (Болди, Хьюз) – 36:09 (pp)     1:1 Майлу (Томас, Шенн) – 38:05     1:2 Бучневич (Снаггеруд) – 56:21     1:3 Томас (Бучневич) – 59:35    

«Это хорошо. На самом деле, я не так уж много об этом думаю. Но это приятно», — сказал Капризов во флеш-интервью из раздевалки после матча. Видео опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, для Капризова гол в матче с «Блюз» стал 219-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он повторил рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219). 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего в нынешнем сезоне Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.

