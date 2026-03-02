Кирилл Капризов отреагировал на свой снайперский рекорд в составе «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о своём снайперском рекорде в составе «дикарей», который он установил во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:3), где записал на свой счёт заброшенную шайбу.
«Это хорошо. На самом деле, я не так уж много об этом думаю. Но это приятно», — сказал Капризов во флеш-интервью из раздевалки после матча. Видео опубликовано на официальном сайте клуба.
Напомним, для Капризова гол в матче с «Блюз» стал 219-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он повторил рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219). 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего в нынешнем сезоне Капризов провёл 61 матч, в которых набрал 74 (34+40) очка.
- 2 марта 2026
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:48
-
07:22
-
07:02
-
06:30
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:20
-
04:53
-
04:24
-
04:13
-
03:45
-
03:36
-
03:23
-
03:13
-
02:41
- 1 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
22:45
-
22:05
-
21:40
-
21:23